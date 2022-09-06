Путин поручил создать межгосударственные туристические организации

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Владимир Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Глава государства заявил об этом на заседании президиума Госсовета, добавив, что туризм должен быть доступен для каждого россиянина, независимо от уровня дохода.

"Прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнеров достаточно. У многих есть воля, желание работать с Россией", – сказал он.

Президент отметил, что недавний выход России из Всемирной туристической организации был обоснованным шагом. Однако, по мнению российского лидера, туризм должен оставаться вне политики, поскольку он играет большую роль в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами.

Глава государства также выразил уверенность в том, что России есть с кем работать. Ключевым направлением сейчас является укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – для укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону", – добавил он.

Ранее сообщалось, что продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления в конце августа программы туристического кешбэка. Только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров. Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.

Наибольшим спросом среди россиян пользуется Сочи. У отдельных операторов спрос на этот курорт доходит до 70%. Среди других популярных направлений Анапа, Минеральные Воды, Крым, Москва и Санкт-Петербург.

