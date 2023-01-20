В Госдуме предложили предоставить участникам СВО и их семьям льготы на лечение и туризм

Депутаты Госдумы предложили ввести туристические и оздоровительные льготы для участников СВО, их семьей, а также жителей новых российских регионов. В комитете по экономической политике считают, что это могут быть сертификаты, кешбэк, льготные авиа- и железнодорожные билеты.

Письмо с предложениями по развитию внутреннего туризма, где учтут существующие реалии, направят вице-премьеру Татьяне Голиковой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.