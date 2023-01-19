Участники СВО смогут вести в школах ОБЖ после переподготовки

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, смогут преподавать в школах ОБЖ, куда входит начальная военная подготовка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала НТВ.

Однако для этого необходимо пройти специальное обучение для работы с детьми, подчеркнул министр. Кравцов объяснил, что в некоторых школах в рамках обучения безопасности жизнедеятельности внедрили начальную военную подготовку. По этой программе уже выпустили учебники.

Кравцов также заявлял, что в школах РФ можно будет начать реализовывать программу начальной военной подготовки после одобрения родителей.

Программу одобрили в декабре 2022 года. Перейти на новый учебный стандарт школы РФ должны будут до 1 сентября 2023 года.



Новости часа: школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей

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