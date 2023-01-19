Москвичей предупредили о грозе и мокром снеге до утра 20 января

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве вечером в четверг, 19 января, и в ночь на пятницу, 20 января, ожидаются гроза, дождь и мокрый снег. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале.

Также в столице возможны гололед и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Пешеходов и водителей призвали быть внимательнее на улице, а также не стоять рядом с деревьями и не парковать под ними свои автомобили.

"При управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Дептрансе москвичей за рулем призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы и дождя.

На следующей неделе в Москве ожидается возвращение температуры к норме. В понедельник, 23 января, днем температура воздуха будет достигать 10–5 градусов мороза. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столице будет солнечно, сохранится снежный покров.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 20 января

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