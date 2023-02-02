15:35Туризм
Оппозиция Грузии предложила сократить срок безвизового пребывания россиян в стране
Фото: ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE
Оппозиционная партия "За Грузию" внесла в парламент резолюцию с предложением сократить срок безвизового пребывания россиян в стране. Об этом сообщает "Интерпрессньюс".
Документом, помимо прочего, предлагается ограничить бесконтрольный переезд россиян в Грузию, а также оставить в силе решение об ограничении авиаперелетов. Парламентарии считают, что миграция россиян ставит под угрозу безопасность страны.
В настоящее время граждане РФ могут въехать на территорию Грузии по загранпаспорту. Находиться на территории страны они могут в течение года. Для обнуления срока достаточно выехать из страны, а затем вернуться снова.
По данным грузинского МВД, в 2022 году на территорию страны прибыли 1,5 миллиона ранее проживавших в России. Показатель вырос в 5 раз в сравнении с данными 2021 года.
Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с 8 июля 2019 года. Против возобновления авиасобщениями между странами ранее выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе выступления она также рекомендовала правительству пересмотреть правила пребывания в стране и ужесточить требования.
Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ
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