Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Фото: ТАСС/ЕРА/Radek Pietruszka

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости. Она также призвала правительство ужесточить правила пребывания российских граждан в республике.

"Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", – заявила грузинский лидер.

Более того, по ее мнению, Грузии нужны регуляции в вопросах права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро прямое авиасообщение с Грузией возобновится. По словам главы МИД, контакты между населением двух стран развиваются. В этом году ВВП Грузии вырос на 10%, и, по словам Лаврова, во многом благодаря туризму и торговле с РФ.

После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, если самолеты снова начнут летать, это облегчит положение грузинских граждан. Он напомнил, что на территории РФ живет порядка миллиона этнических грузин, а также азербайджанцев и армян с гражданством Грузии.

8 июля 2019 года Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Минтранс закрыл полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Тбилиси вернется в нерусофобское русло.

Инициативы связаны с антироссийскими акциями, прошедшими в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Диалог между Москвой и Тбилиси поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда Григорием Карасиным.

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