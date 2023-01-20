Депутат прокомментировал нежелание Грузии возобновлять авиасообщение с РФ

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Грузии невыгодно отказываться от возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает "Лента.ру".

"То, что они хотят не возобновлять авиасообщение, – это в первую очередь невыгодно им. Они ждут наших туристов. Это непродуманные шаги, которые в первую очередь негативно скажутся на самой Грузии", – заявил Чепа.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не приветствует позицию правительства и правящей партии по вопросу возможного возобновления авиасообщения с Россией.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией. Дипломат отметил, что контакты между населением двух стран активно развиваются.

В Грузии подобную перспективу оценили положительно. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Он также отметил, что полеты были в одностороннем порядке прекращены Россией еще в 2019 году.

Инициативы связаны с антироссийскими акциями, прошедшими в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Диалог между Москвой и Тбилиси поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда Григорием Карасиным.

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