В Москве за сутки выявили 3 535 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие сутки в столице выявили 3 535 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.

В больницу с инфекцией попал еще 151 человек, вылечились 2 812 пациентов. От болезни скончались 10 человек.

Всего в Москве зафиксировали 3 370 331 случай коронавируса, выздоровели 3 169 925 пациентов, умер 47 991 человек.

Ранее стало известно, что в России появился единый тест на наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и коронавируса.

Инновация была создана в лаборатории, специализирующейся в сфере молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий. Для анализа используют ротоглоточные или носоглоточные мазки. Точность определения составляет до 97%.



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