Туристы смогли вылететь в Москву после задержки рейса авиакомпании Azur Air

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Туристы смогли вылететь в Москву из Пхукета (Таиланд) после задержки рейса авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

"В 13:10 (по московскому времени) воздушное судно вылетело с пассажирами из Пхукета", – отметили в транспортной прокуратуре.

Накануне три колеса шасси взорвались у самолета авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс Пхукет – Москва. Командир экипажа экстренно прекратил взлет.

Предполагалось, что рейс задержат только на 4 часа, однако представитель компании заявил о переносе рейса на 5 февраля. Рейс ожидали 306 пассажиров, включая 38 детей.



В аэропорту Пхукета ждут вылета российские туристы

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