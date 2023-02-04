Российские туристы не смогли вылететь из Пхукета из-за взрыва шасси у самолета

Фото: телеграм-канал "Москва24"

Три колеса шасси взорвались у самолета авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс Пхукет – Москва, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на сообщения очевидцев.

Командир экипажа экстренно прекратил взлет. Изначально сообщалось, что вылет задерживается на 4 часа, однако позже представитель авиакомпании известил о переносе рейса на 5 февраля.

В Azur Air сообщили, что неисправность уже устраняют технические специалисты. Пассажирам предоставят места в гостинице, горячее питание и напитки.

Ранее стало известно, что крупная турецкая компания Havaş может перестать обслуживать в аэропортах импортные самолеты, которые находятся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии и Ирана. В список попали 170 лайнеров.

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