Турция и РФ могут начать консультации по проблеме обслуживания самолетов из-за санкций США

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Турция и Россия могут начать консультации по проблеме обслуживания самолетов из-за санкций США, сообщает РИА Новости.

В профильных турецких компаниях не было официальных уведомлений о рисках обслуживания российских лайнеров.

"Мы тоже видели публикации в СМИ, но на данный момент никаких официальных уведомлений на этот счет не получено", – отметили в сообщении.

Спикер из турецкой авиакомпании сказал, что рынок России является значимым для организации. Поэтому при появлении рисков могут быть проведены соответствующие консультации, которые входят в рамки рабочего процесса. Однако на данный момент проблем нет.

Ранее сообщалось, что крупная турецкая компания Havaş может перестать обслуживать в аэропортах импортные самолеты, которые находятся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии, Ирана.

Больше всего в перечне самолетов "Аэрофлота", также есть лайнеры авиакомпаний AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, "Победа", "Россия", S7, Utair, "Уральские авиалинии", Red Wings, Nordwind и "Ямал", белорусской "Белавиа" и иранских Iran Air и Mahan Airlines.



Havaş может прекратить принимать Boeing российских авиакомпаний в Турции

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