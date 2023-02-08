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Новости

08 февраля, 13:15

Город

"Мой район. В один клик": проект "Наш город"

"Мой район. В один клик": проект "Наш город"

"Мой район. В один клик": площадки для собак

"Мой район. В один клик": благотворительный сервис на портале mos.ru

"Мой район. В один клик": речные причалы

"Мой район. В один клик": электронная медкарта

"Мой район. В один клик": услуги метрополитена

"Мой район. Обратная связь": Краснопресненский путепровод капитально отремонтируют

Новости часа: спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

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"Мой район. В один клик": город заданий

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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