Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН после запуска ракет из КНДР

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Япония запросила внеочередное заседание Совета безопасности ООН после ракетных пусков со стороны КНДР 18 и 20 февраля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Он уточнил, что в данный момент необходимо продолжить сбор информации, а также сохранять бдительность и углублять взаимодействие с Соединенными Штатами и Южной Кореей.

Ранее появились сообщения о том, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Отмечалось, что запуск этой ракеты стал третьим крупным испытанием оружия КНДР в этом году.

Позже в Минобороны Японии подтвердили информацию о двух ракетах, которые были запущены с территории КНДР. Уточнялось, что оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Правительство Японии выразило жесткий протест против подобных действий со стороны КНДР.

Южная Корея, в свою очередь, ввела дополнительные санкции против КНДР в ответ на запуск баллистических ракет. Так, в список санкций против КНДР включили еще четыре физических и пять юридических лиц, которых правительство Южной Кореи обвиняет в ядерных и ракетных разработках КНДР и уклонении от санкций.

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты

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