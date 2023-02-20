Правительство Японии выразило протест КНДР из-за запуска ракет – СМИ

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В Минобороны Японии подтвердили информацию о том, что с территории КНДР были запущены две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на ведомство.

По данным Минобороны, ракеты пролетели 350 и 400 километров при максимальной высоте полета в 50 и 100 километров соответственно. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В ведомстве сообщили, что на данный момент нет информации о возможных повреждениях самолетов или водных судов.

Вместе с тем, по информации агентства, правительство Японии выразило жесткий протест против подобных действий со стороны КНДР.

Ранее СМИ сообщали, что КНДР запустила несколько неустановленных баллистических ракет в направлении Японского моря. Отмечалось, что запуск этих ракет стал третьим крупным испытанием оружия КНДР в этом году.

18 февраля Северная Корея уже производила пуск баллистической ракеты, которая вскоре упала внутри исключительной экономической зоны Японии.

До этого в МИД КНДР заявили о том, что страна не заинтересована в диалоге с Соединенными Штатами, пока те преследуют враждебную политику по отношению к Пхеньяну.

Как отмечал представитель МИД, Вашингтон пытается зажечь фитиль всесторонней конфронтации с КНДР, проводя совместные военные учения с Южной Кореей с имитацией применения ядерного оружия.

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты

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