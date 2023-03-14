Запущенные КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии

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Две баллистические ракеты малой дальности, которые были запущены КНДР в сторону Японского моря во вторник, 14 марта, упали вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на министра обороны страны Ясукадзу Хамада.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также сообщил, что не получал сообщений о каком-либо причиненном ущербе в стране в результате запуска ракет со стороны Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Отмечалось, что запуск ракеты произошел после очередных совместных военных учений Южной Кореи и США.

До этого, 13 марта, КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки. Согласно данным комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были проведены в районе города Синпо, расположенного на восточном побережье Северной Кореи.

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