США и Япония провели совместные учения в связи с ракетным пуском КНДР

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Соединенные Штаты и Япония провели совместные учения в связи с ракетным пуском КНДР. Об этом пишет RT со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

В них приняли участие военно-воздушные силы двух стран: четыре японских истребителя F-15 и четыре американских истребителя F-16.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в четверг, 16 марта. Пробыв в полете около часа, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит принимать необходимые меры против военных провокаций Вашингтона и Южной Кореи, которые "откровенно враждуют" с республикой.

17 марта власти Японии ввели дополнительные санкции против КНДР в ответ на регулярные ракетные запуски. Уточнялось, что новые ограничительные меры коснутся трех граждан Северной Кореи, которые, по мнению японских властей, причастны к ядерным и ракетным разработкам.



Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США

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