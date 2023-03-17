Япония ввела новые санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

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Власти Японии ввели дополнительные санкции против КНДР в ответ на регулярные ракетные запуски. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова генерального секретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, новые ограничительные меры коснутся трех граждан Северной Кореи, которые, по мнению японских властей, причастны к ядерным и ракетным разработкам.

Согласно релизу МИД Японии, речь идет о замглавы департамента военной промышленности Чон Иль Хо, бывшем начальнике этого департамента Ю Чжин и экс-директоре Генерального политического бюро Народной армии Кореи Ким Су Гиль.

Санкции предполагают запрет на проведение любых транзакций с указанными гражданами КНДР, а также заморозку их активов в Японии в случае обнаружения.

Северная Корея произвела учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в четверг, 16 марта.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит принимать необходимые меры против военных провокаций Вашингтона и Южной Кореи, которые "откровенно враждуют" с республикой.

До этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пробыв в полете около часа, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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