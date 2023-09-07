Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий – СМИ

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У Пентагона не получилось провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на сообщение американского оборонного министерства.

Уточняется, что на 6 сентября были запланированы испытания гиперзвукового оружия дальнего действия.

"Ведомство планировало провести испытание на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать о развитии гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось", – говорится в материале издания.

В Пентагоне не назвали причину срыва испытаний, однако там отметили, что сведения о работе наземного оборудования удалось собрать и без его проведения.

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Источник в военном ведомстве заявил, что экипаж, успешно выполнивший данную задачу, был представлен к государственным наградам.

До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К.

В мае этого года СМИ сообщали о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", потерял все 32 ракеты, а общая стоимость пуска этих ракет составила 96 миллионов долларов.



Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" начнут запускать с самолетов Су-34