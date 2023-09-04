Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

По словам собеседника агентства, первый экипаж, который успешно выполнил данную задачу, был представлен к государственным наградам.

Ранее СМИ сообщали о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", потерял все 32 ракеты. Общая стоимость пуска всех ракет обошлась в 96 миллионов долларов.

В феврале этого года руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия увеличила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Он также добавил, что "Ростех" производит колоссальные объемы продукции для Минобороны РФ.

В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве