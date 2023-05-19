ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты, пытаясь сбить российский гиперзвуковой "Кинжал" – СМИ

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", потерял все 32 ракеты. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine.

Сообщается, что ни одна из ракет не смогла поразить российский "Кинжал". При этом общая стоимость пуска всех 32 ракет обошлась в 96 миллионов долларов.

Комплексы Patriot остались вблизи Киева для защиты украинской столицы от ударов по критически важной инфраструктуре из-за того, что их мобильность даже ниже, чем у советских образцов системы С-300, сообщает издание.

Из-за малой мобильности комплекса, его не удалось перевезти ближе к линии фронта для прикрытия войск.

Военный эксперт Алексей Леонков также заявил, что 32 выпущенные комплексом Patriot ракеты – это очень большой расход. По его мнению, подобные действия можно трактовать как жест отчаяния.