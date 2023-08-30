Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на заводах в Тульской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что Шойгу проверил производственные цеха предприятия, которое является частью АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и выпускает современные радиолокационные системы.

По итогам посещения завода министр обороны заявил, что в спецоперации на данный момент одна из главных ролей отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки Вооруженных сил РФ всем необходимым для ее проведения.

"Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Шойгу.

Гендиректор концерна Ян Новиков, в свою очередь, доложил министру о наращивании темпов производства и поставок современных средств мобильных РЛС российской армии.

Ранее Шойгу распорядился оперативно наладить выпуск авиационной управляемой ракеты РВВ-МД, которую продемонстрировала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор". Гендиректор Федор Колосовников заявил, что приложит все силы, чтобы исполнить поручение.

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