15:17Безопасность
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на заводах в Тульской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что Шойгу проверил производственные цеха предприятия, которое является частью АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и выпускает современные радиолокационные системы.
По итогам посещения завода министр обороны заявил, что в спецоперации на данный момент одна из главных ролей отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки Вооруженных сил РФ всем необходимым для ее проведения.
"Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Шойгу.
Гендиректор концерна Ян Новиков, в свою очередь, доложил министру о наращивании темпов производства и поставок современных средств мобильных РЛС российской армии.
Ранее Шойгу распорядился оперативно наладить выпуск авиационной управляемой ракеты РВВ-МД, которую продемонстрировала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор". Гендиректор Федор Колосовников заявил, что приложит все силы, чтобы исполнить поручение.
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