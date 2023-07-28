МО Британии случайно отправило в Мали доклад о разработке гиперзвукового оружия – СМИ

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Документы, в которых раскрываются подробности британских исследований о гиперзвуковом оружии, по ошибке были отправлены Соединенным Королевством в Мали. Об этом пишет The Times.

Как отмечает газета, министерство обороны Великобритании по ошибке отправляло письма на домен .ml, рассчитывая, что поддерживает связь с оборонным ведомством США, которое имеет домен .mil. Чаще всего в переписке речь шла об отпусках сотрудников британских министерств.

Однако в некоторых письмах были данные о разработке гиперзвукового оружия. Минобороны Великобритании намерено провести проверку по факту отправки документов на другой адрес.

До этого сообщалось, что письма военных из США были случайно отправлены в Мали из-за ошибки, допущенной при указании домена. В Пентагоне сообщили, что знают о случившемся и серьезно относятся к утечке любых данных.

Ранее данные сотрудников спецслужб США и Германии утекли в Сеть из-за использования онлайн-сканера вирусов VirusTotal, принадлежащего корпорации Alphabet, которая также владеет поисковиком Google.

Утечка данных также коснулась киберкомандования США, министерства юстиции и ФБР. В числе пострадавших со стороны ФРГ оказались федеральное управление уголовной полиции, служба военной контрразведки, а также секретное подразделение федеральной разведывательной службы (BND). Помимо этого, злоумышленники завладели данными сотрудников официальных органов Нидерландов, Тайваня и Великобритании.



ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ