Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона не признал свою вину в суде – СМИ

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Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии ВВС США, которого обвиняют в утечке особо секретных военных документов Пентагона, не признал свою вину. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что 21-летний подсудимый признал себя невиновным по шести федеральным обвинениям. Заседание по его делу проходит в суде штата Массачусетс.

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно в начале апреля. В них содержалась информация о планах НАТО и США по укреплению армии Украины а также другие сведения. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР задержало подозреваемого, которым оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Были предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемого в связи с утечкой документов Пентагона оставили под стражей