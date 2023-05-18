Обвиняемого в утечке данных Пентагона заподозрили в передаче информации за рубеж – СМИ

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Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, мог передавать секретную информацию иностранным гражданам. Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, американская прокуратура не согласна с утверждениями адвокатов Тейшейры о том, что тот не хотел, чтобы документы получили широкое распространение. Дело в том, что обвиняемый в течение долгого времени умышленно делился конфиденциальной информацией более чем со 150 пользователями по всему миру.

Журналисты также выяснили, что Тейшейру ранее штрафовали за неоднократное нарушение правил обращения с секретными документами. В частности, он был замечен, когда делал заметки о секретных документах в комнате для работы с конфиденциальной информацией.

В начале апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона. В них содержалась информация в том числе о планах НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Ему предъявили обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны. Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы.

