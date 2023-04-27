В США опасаются, что враги Вашингтона предоставят убежище Тейшейре ради секретных данных

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Враждебные США страны могут предоставить убежище военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре в обмен на секретную информацию в случае его выхода из-под ареста. Об этом сообщается в документе гособвинителей, который был подан в окружной суд Массачусетса, пишет РИА Новости.

Согласно тексту документа, что у Тейшейры может оставаться доступ к некоторым секретным данным, которые могут иметь огромную ценность для врагов Вашингтона.

Поэтому обвинители выступили против освобождения обвиняемого из-под ареста. Также уточняется, что Тейшейра еще до ареста пытался помешать правительству США выяснить полный объем утекшей информации и установить тех пользователей, с которыми он ею поделился.

В начале апреля в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых, помимо прочего, содержались планы НАТО и США по укреплению украинской армии. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра. Ему было предъявлено обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны.

Позже стало известно о том, что Тейшера, предположительно, публиковал секретную информацию Пентагона еще с февраля 2022 года.