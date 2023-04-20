В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных материалов Пентагона – СМИ

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Чиновники США не исключили карательных мер в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов военнослужащий Джек Тейшейра, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из Пентагона.

По информации издания, в деле могут появиться новые обвинения. По словам представителей американского Минобороны, не исключено, что в подразделении не происходило ничего такого, что не было бы характерно для десятков других подобных подразделений. При этом, как они подчеркнули, теперь появился первый признак более широкого стремления привлечь к ответственности тех, кто мог быть прямо или косвенно причастен к утечке документов.

Военное ведомство хочет узнать, соблюдало ли подразделение процедуры, которые защищают от утечек. Особенно их заботит вопрос о том, эффективно ли утилизировались печатные секретные документы, подобные тем, которые затронула утечка.

В начале апреля в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о планах НАТО и США по укреплению украинской армии. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

После ФБР задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейр. На следующий день ему предъявили обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны. Тейшейру может грозить до 10 лет тюрьмы.

Подразделение, где числится Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования.

В СМИ отмечали, что утечка документов серьезно ударила по боеспособности Вооруженных сил Украины в преддверии весеннего контрнаступления. Журналисты подчеркнули, что в попавших в Сеть документах указаны конкретные виды вооружений, которые Запад предоставляет каждой бригаде украинской армии.

