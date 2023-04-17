Утечка Пентагона серьезно ударила по ВСУ перед контрнаступлением – СМИ

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Утечка документов Пентагона серьезно ударила по боеспособности Вооруженных сил Украины в преддверии весеннего контрнаступления. Такое мнение выразил обозреватель The Australian Кэмерон Стюарт.

"Наиболее опасным аспектом утечки была тайная информация, которая дала России представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению", – написал журналист.

Он указал, что в попавших в Сеть документах указаны конкретные виды вооружений, которые Запад предоставляет каждой бригаде украинской армии, описаны слабые места украинской системы ПВО.

По мнению Стюарта, все эти данные дают Москве весомое тактическое преимущество перед Киевом.

Об утечке секретных документов Пентагона, касающихся планов НАТО и США по укреплению армии Украины, стало известно в начале апреля. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

13 апреля ФБР задержало подозреваемого в публикации секретных данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейр. На следующий день ему было предъявлено обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны. Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы.



ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

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