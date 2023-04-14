Военный эксперт назвал возможные цели слива документов Пентагона

Фото: depositphotos/nejron

Утечка документов Пентагона может быть неслучайной и иметь под собой цель дестабилизации общества в РФ. Такое мнение в беседе с радио КП озвучил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Он отметил, что утечки американских "секретных" документов в последнее время участились, что выглядит подозрительно.

"Первой причиной, на мой взгляд, является довольно острая политическая борьба, которая сейчас разворачивается в Штатах. Партия демократов, находящаяся у власти, поступила довольно жестко с представителем республиканцев (бывшим президентом США. – Прим. ред.) Дональдом Трампом", – сказал специалист.

Другая причина, считает Кошкин, заключается в желании Штатов дестабилизировать общественное мнение в России, разрушив таким образом страну изнутри.

Ранее в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки.

Накануне стало известно, что ФБР задержало подозреваемого в публикации секретных данным. Им оказался военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейр.



ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!