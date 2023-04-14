Подозреваемому в утечке документов Пентагона могут грозить десятки лет тюрьмы – СМИ

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Подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре может грозить приговор в виде десятков лет тюремного срока. Об этом сообщает The New York Times.

Издание сообщает, что военнослужащего, предположительно, обвинят в нарушении так называемого закона о шпионаже, который предусматривает ответственность за несанкционированное изъятие, хранение и передачу секретных документов, имеющих отношение к национальной обороне Штатов.

Отмечается, что по каждому появившемуся в Сети документу Пентагона, вероятно, будет предусмотрено отдельное обвинение. Причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы до десяти лет.

Ранее сообщалось, что американское Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона. Информацию об этом позже подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

По информации СМИ, судебное заседание по делу Джека Тейшейры состоится 14 апреля в Бостоне.

Распространившиеся в интернете документы Пентагона раскрыли планы Соединенных Штатов и НАТО по укреплению украинской армии.

Кроме того, согласно информации из этих документов, Пентагон рассматривал четыре варианта развития спецоперации на Украине. Один из них предусматривал удар по Кремлю.

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