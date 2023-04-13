ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Американское Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона. Об этом информирует телеканал Fox со ссылкой на заявление ведомства.

"ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс", – говорится в сообщении.

По данным New York Times, обыски проходят в доме матери военнослужащего ВВС Национальной гвардии Джека Тейшейра, которого подозревают в утечке.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что утечка в Сеть секретных материалов стала результатом преднамеренных действий. Он рассказал, что сейчас ведомство оценивает масштабы инцидента и потенциального ущерба от этих действий.

О том, что секретные документы в Сеть мог выложить 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс написали СМИ 13 апреля.

Распространившиеся в интернете документы Пентагона раскрывают планы НАТО и Вашингтона по укреплению украинской армии.

После этого СМИ сообщили, что появившаяся из-за утечки правда об отношении американской стороны к Украине разозлила киевские власти. По мнению журналиста Александра Уорда, Киеву не понравилось, что США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ.

В Белом доме заявили, что не знают, из-за кого произошла утечка секретных документов

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