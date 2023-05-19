Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона оставили под стражей

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Суд в Бостоне оставил под стражей обвиняемого в утечках документов Пентагона военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейра. Об этом сообщает Reuters.

Мировой судья Дэвид Хеннесси постановил, что Тейшейра будет находиться под стражей до начала разбирательства. Он не имеет права выхода под залог. Адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте обвиняемого, указано в публикации.

Издание отмечает, что суд согласился с доводами прокуратуры, которая заявляла, что обвиняемый может сбежать в случае выхода под залог.

Ранее сообщалось, что Тейшейра, мог передавать секретную информацию иностранным гражданам. Прокуроры отмечали, что обвиняемый в течение долгого времени умышленно делился конфиденциальной информацией более чем со 150 пользователями по всему миру.

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно в начале апреля. В них содержалась информация о планах НАТО и США по укреплению армии Украины а также другие сведения. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР задержало подозреваемого, которым оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Были предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

