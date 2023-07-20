Литва признала взлом систем страны, который привел к утечке данных саммита НАТО

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Потенциальная утечка данных НАТО связана со взломом систем правительства Литвы. Об этом в беседе с BNS рассказал Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК).

"Полиция продолжает досудебное расследование, поэтому я не могу его комментировать. Однако глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось вначале. <...> Да, киберинцидент был зафиксирован, но масштабы ущерба еще определяются", – заявил глава НЦУК Вилмантас Виткаускас.

Как объяснил Виткаускас, хакеры использовали уязвимости системы. По его словам, канцлер правительства обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность и секретность опубликованных документов.

Учреждения, документы которых попали в руки хакеров, оценят, полностью ли они раскрыты или частично, подчеркнул Виткаускас.

Ранее в СМИ сообщили, что китайские хакеры взломали электронную почту правительства США. По данным журналистов, злоумышленникам удалось вскрыть почтовые ящики министерства торговли и Госдепартамента США. Уточняется, что взломщики воспользовались уязвимостью в облачном сервисе Microsoft.

К настоящему моменту, как сообщили американские власти, сохранность почтовых ящиков удалось восстановить.

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