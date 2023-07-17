Данные сотрудников спецслужб США и ФРГ попали в Сеть из-за сканера вирусов от Google – СМИ

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Данные сотрудников спецслужб США и Германии утекли в Сеть из-за использования онлайн-сканера вирусов VirusTotal, принадлежащего корпорации Alphabet, которая также владеет поисковиком Google. Об этом сообщает Spiegel.

"Речь идет о списке из 5 600 имен, включая сотрудников американской секретной службы АНБ и немецких разведывательных служб. Все они были зарегистрированы на платформе IT-безопасности VirusTotal", – следует из материала.

Утечка данных также коснулась киберкомандования США, министерства юстиции и ФБР. В числе пострадавших со стороны ФРГ оказались федеральное управление уголовной полиции, служба военной контрразведки, а также секретное подразделение федеральной разведывательной службы (BND). Помимо этого, злоумышленники завладели данными сотрудников официальных органов Нидерландов, Тайваня и Великобритании.

Факт утечки персональных данных сотрудников изданию подтвердили в Федеральном управлении по информационной безопасности (BSI). Специалисты рекомендовали органам власти не загружать данные в VirusTotal с целью недопущения подобных случаев вновь.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин призвал россиян срочно поменять пароли в соцсетях из-за утечки большого объема персональных данных в Сеть. При создании новых паролей сенатор посоветовал не использовать простые слова и короткие комбинации, сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы и не подряд идущие цифры.

