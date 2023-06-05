Эксперт рассказал, как заставить телефонного мошенника выдать себя

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Одним из способов понять, что вам звонит мошенник, является кодовое слово. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко.

Он объяснил, что можно договориться с родственниками об использовании кодового слова. То есть если кто-то попадает в серьезную ситуацию, то говорит определенное слово. Причем оно должно быть легким для запоминания, уточнил Пащенко. Тогда, если вам позвонит мошенник и ответит на вашу просьбу назвать кодовое слово, что не помнит его, вы будете знать, что этого быть не может.

Со слов специалиста, телефонные мошенники, которые притворяются родственниками жертвы, берут персональные данные из попавших в Сеть баз данных курьерских служб, интернет-магазинов. Пащенко советует использовать ненастоящее имя при оформлении покупок и заказе доставки. Тогда мошенник сразу выдаст себя, назвав выдуманное имя.

"Но что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник", – привел пример эксперт.

Также он посоветовал завести отдельную сим-карту для покупок.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что в Москве активизировались мошенники, жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди. Аферисты вымогают деньги, продают витамины и лекарства, не имеющие должных свойств.

До этого отмечалось, что телефонные мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе. Схемы мошенников при видеозвонках аналогичны используемым ранее.

Телефонные мошенники начали звонить родственникам россиян для кражи денег с их счетов