Использование "Кинжалов" на Су-34 даст России новые возможности на Украине – СМИ

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Российские войска расширят свои возможности в зоне спецоперации с помощью самолетов Су-34, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом пишет журнал Military Watch.

"Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет, что является ранее неизвестной возможностью, способной изменить характер использования самолетов. <…> Интеграция "Кинжала" на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты, – от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии", – указано в сообщении.

В статье уточняется, что Су-34 является самым дальнобойным в мире тактическим боевым самолетом, который благодаря своим передовым характеристикам способен переносить тяжелые грузы на большие расстояния.

Автор материала напоминает, что ракета "Кинжал" активно применяется в спецоперации на Украине и уточняет, что одним из самых значимых достижений стало уничтожение этой ракетой батареи Patriot в Киеве.

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Источник в военном ведомстве заявил, что экипаж, успешно выполнивший данную задачу, был представлен к государственным наградам.

До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К.

В мае этого года СМИ сообщали о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", потерял все 32 ракеты, а общая стоимость пуска этих ракет составила 96 миллионов долларов.

В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве