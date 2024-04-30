Специалистов по работе с БПЛА начнут готовить в Томске

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Специалистов по работе с беспилотниками начнут готовить в Томском государственном университете. Об этом Минобрнауки РФ сообщило в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, новая программа базового высшего образования "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" начнется с 2024/2025 года в Томском государственном университете, который является участником пилотного проекта по обновлению системы высшего образования.

Набор абитуриентов будет проводиться по направлениям "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета (20 бюджетных мест) и "инноватика" факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест). Новая программа будет содержать три профессиональных трека, связанных с управлением БАС и инфрастуктурой беспилотных систем, указали в Минобрнауки РФ.

После обучения для студентов будут доступны две специальности – оператор по эксплуатации БПЛА и конструктор-чертежник.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. В российском правительстве подчеркнули, что инициатива проводится добровольно, касается студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.