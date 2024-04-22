Зачетные книжки переведут в электронный вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид, который проведут с 25 апреля 2024 по 31 декабря 2025 года. Об этом сообщают в телеграм-канале кабмина.

В правительстве уточнили, что инициатива пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, а также аспирантов.

Переведенные в электронный вид документы появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. Они, как и обычные, будут давать льготу при покупке билетов на ЖД и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы.

Между тем печатные версии также останутся действительными.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах модернизации среднего профобразования в Москве. Так, по его словам, в рамках обновления в столице проведут масштабную трансформацию инфраструктуры и содержания образования. Мэр рассказал, что одним из ключевых элементов изменений станет постоянное взаимодействие с работодателями.

Помимо этого, специалисты создадут порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей.