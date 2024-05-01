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Политика

Захарова назвала мразями принимающих решение о передаче Киеву мужчин призывного возраста

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу тех, кто в Евросоюзе принимает решение о передаче Европой Киеву украинских мужчин призывного возраста. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова прокомментировала заявление вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который ранее сообщил, что ЕС планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. Политик также заявил, что Брюссель проводит на эту тему переговоры с Киевом.

"Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", – написала Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Украины приостановило оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, которые находятся за границей. Запрет на оказание консульских услуг был введен с 24 апреля этого года, он касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение составляет только оформление документов для возвращения на Украину.

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