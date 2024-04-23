Украина приостановила оказание консульских услуг призывникам за границей

Фото: depositphotos/billperry

Министерство иностранных дел Украины приостановило оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, которые находятся за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение ведомства, распространяющееся в украинских изданиях.

Запрет на оказание консульских услуг вводится с 24 апреля этого года, он коснется мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение составит только оформление документов для возвращения на Украину.

Распоряжение было подписано первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина с мая столкнется с различными трудностями. Он объяснил это тем, что российские власти начнут использовать комплексный подход не только на поле боя, но и внутри политического устройства Украины.

До этого представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что уклонисты от армии постоянно принимают попытки незаконно выехать с территории страны. Больше всего попыток незаконного пересечения происходит на границе Украины с Молдавией и Румынией.