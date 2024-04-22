Песков: РФ готова к мирному решению украинской проблемы

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Владимир Путин констатировал готовность РФ к мирному решению украинской проблемы, однако это не является мирной инициативой. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента страны, Киев де-юре отвергает возможность диалога, и подвижки отсутствуют.

"Специальная военная операция продолжается", – указал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что нюансы проведения спецоперации РФ на Украине уточняются со временем, однако ее главные цели не меняются. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что РФ убеждена в необходимости продолжать СВО. Москва всегда готова к переговорам, но разговаривать с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским бессмысленно, добавил министр.

До этого Владимир Путин поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости вернуться к проекту стамбульского договора по Украине. При этом Лукашенко уточнил, что в договоре есть "приемлемые для Украины" пункты, с которыми украинская сторона уже согласилась работать.

