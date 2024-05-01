"Мтавари архи": правоохранители задержали в Тбилиси более 15 человек на митинге

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Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек. Об этом сообщает телекомпания "Мтавари архи".

"На данный момент, по предварительной информации, задержаны более 15 человек", – указано в сообщении.

Согласно данным Минздрава Грузии, при разгоне митинга пострадали как минимум три сотрудника МВД, они были госпитализированы.

В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Сотрудники МВД Грузии стали задерживать протестующих. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.

В середине апреля грузинский парламент на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Документ предполагает, что иностранными агентами должны признать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.