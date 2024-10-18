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18 октября, 23:15

M24.RU

В Москве завершились съемки третьего сезона киноальманаха "Живые мемории"

В Москве завершились съемки третьего сезона киноальманаха "Живые мемории"

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В столичном Центре драматургии и режиссуры завершились съемки третьего сезона киноальманаха "Живые мемории". Проект, созданный на стыке документального сериала, анимации и моноспектакля, посвящен выдающимся российским деятелям культуры. Его главная цель – с помощью современных художественных приемов рассказать молодой аудитории о русской культуре и истории.

В основу очередного сезона легли восемь книг воспоминаний, среди которых – мемуары Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Александра Вертинского и других. Каждая серия – это отрывок из воспоминаний, прочитанный известным артистом.

В проекте принимают участие Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгения Симонова и другие популярные актеры.

Премьера восьми новых серий просветительского киноальманаха запланирована на май 2025 года. Зачем в наше время нужен этот проект? По какому принципу авторы выбирают героев и эпизоды мемуаров? Что должен вынести для себя зритель после просмотра? Что поразило актрису Юлию Снигирь в воспоминаниях Марины Цветаевой? Ответы на эти и другие вопросы выяснила на съемочной площадке ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

культуравидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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