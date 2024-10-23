Москвичам представили культурную афишу на 23 октября

В Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" пройдет выставка, посвященная творчеству Сергея Николаевича Андрияки. Художник за всю свою жизнь написал более 10 тысяч картин и считается одним из лучших мастеров акварельной живописи. Его работы украшают стены Большого Кремлевского дворца.

В кинотеатре "Иллюзион" всю неделю показывают фильмы с участием Ролана Быкова. 23 октября в 10:00 покажут картину "Проверка на дорогах", там Быков сыграл командира партизанского отряда.

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