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22 октября, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 22 октября

Москвичам представили культурную афишу на 22 октября

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В Москве стартовал "Пушкин_фест", приуроченный к 225-летию поэта. В Театре кукол режиссеры со всей страны покажут свои лучшие постановки, в основе которых произведения классика. 22 октября театр из Нижнего Новгорода представит спектакль "Пиковая дама", в котором будут использованы паркетные куклы. Начало постановки в 19:00.

Тем временем в Московском музее современного искусства проходит выставка "Вещи и видения", приуроченная к 25-летию музея. Экспозиция включает работы российских художников XX–XXI веков, охватывающих различные направления: от академической живописи до авангарда. Одним из главных экспонатов стал оригинальный автопортрет Казимира Малевича, созданный в 1933 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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