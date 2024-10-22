Москвичам представили культурную афишу на 22 октября

В Москве стартовал "Пушкин_фест", приуроченный к 225-летию поэта. В Театре кукол режиссеры со всей страны покажут свои лучшие постановки, в основе которых произведения классика. 22 октября театр из Нижнего Новгорода представит спектакль "Пиковая дама", в котором будут использованы паркетные куклы. Начало постановки в 19:00.

Тем временем в Московском музее современного искусства проходит выставка "Вещи и видения", приуроченная к 25-летию музея. Экспозиция включает работы российских художников XX–XXI веков, охватывающих различные направления: от академической живописи до авангарда. Одним из главных экспонатов стал оригинальный автопортрет Казимира Малевича, созданный в 1933 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.