Около 5,9 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 5,9 миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры на столичных маршрутах автобусов, электробусов и трамваев с января 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого передает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.

В этом году чаще всего бесплатные пересадки делали на автобусном маршруте 605 и трамвайных 6, 11 и 17.

Для бесплатной пересадки с одного вида транспорта на другой необходимо привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт". Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. Затем нужно оплатить первую поездку, и при пересадке в течение 90 минут деньги не спишутся.

Благодаря бесплатным пересадкам горожане суммарно сэкономили порядка 165 миллионов рублей с начала 2024 года, подчеркнул Ликсутов.

Ранее в столице еще на два маршрута вышли электробусы. Речь идет о рейсах 325 и 521 на западе и юго-западе города. Теперь пассажиры с комфортом добираются от станции метро "Ломоносовский проспект" до "Славянского бульвара" и от станции "Теплый Стан" до 1-й Ватутинской улицы.