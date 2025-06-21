Новый выброс топлива произошел на Енисее

Фото: телеграм-канал "Юрий Озерских"

Новый выброс топлива в реку Енисей произошел в Красноярском крае, заявил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел при подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге, уточнил Озерских.

"Со вчерашнего вечера всю ночь и до настоящего момента спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработки акватории жидким и сухим сорбентом", – отметил глава района.

Он также подчеркнул, что жителям прибрежных населенных пунктов не рекомендуется использовать воду реки для бытовых, хозяйственных или питьевых нужд до получения положительных заключений Роспироднадзора.

Также необходимо временно ограничить выпас скота и водопой животных, добавил Озерских.

Вечером 8 июня судно-толкач столкнулось с подводным препятствием и получило повреждение корпуса. В результате инцидента теплоход был частично подтоплен.

В прокуратуре организовали проверку по факту происшествия с судном. Сотрудники ведомства также держат на контроле ликвидацию последствий инцидента.

Позже стало известно, что разлив дизтоплива из получившего пробоину теплохода увеличился до около 30 тонн. Озерских рассказал, что в связи с произошедшим в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотова.