Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 19:23

Общество
Главная / Истории /

Депутат Останина осудила высказывание о "женской жадности" как причине низкой демографии

"Пустые и жадные": россиянок призвали рожать, несмотря на финансовые трудности

Глава фонда "Женщины за жизнь" назвала "женскую жадность" причиной низкой рождаемости в России. Как на это отреагировала общественность, разбиралась Москва 24.

Не "спотыкаться" о проблемы

Фото: 123RF.com/milkos

Президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина на конференции "Назад в будущее" заявила, что главной причиной демографических проблем в России является "женская жадность", а не финансовые трудности или жилищный вопрос.

Она призвала россиянок не "спотыкаться" о материальные проблемы и рожать детей, отметив, что закон о запрете "склонения к аборту" должен быть принят на федеральном уровне.

Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?
Наталья Москвитина
президент фонда "Женщины за жизнь"

Она подчеркнула, что проблему необходимо решать на законодательном уровне, запретив на всей территории России любое "склонение к аборту", которое она назвала преступлением.

Данное выступление привлекло внимание к материальному положению самой общественницы. Как выяснило издание Daily Storm, по данным предвыборной декларации, на 2021 год Наталья Москвитина владела двумя квартирами в Москве (общей площадью 179 квадратных метров), земельным участком в Подмосковье в 27 соток с домом площадью 392 квадратных метра, автомобилем Land Rover и имела годовой доход более 1,6 млн рублей.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал позицию Москвитиной, заявив, что отказ от детей является "отказом от настоящего комфорта в пользу мнимого", сообщает "Газета.ру".

"Человек без детей несчастен в любом случае, в каком бы он ни был прекрасном материальном состоянии, потому что подлинного счастья у него нет. Он умрет, и если человек выбрал жизнь без детей, то, по большому счету, он идет прямой дорогой к своей смерти. А дети, которые могли бы стать продолжением его жизни, носителем его рода в будущем, к сожалению, их нет", – сказал Милонов.

По его мнению, вопрос рождения детей не материальный, а ценностный.

"Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота", – заключил депутат.

Ранее патриарх Кирилл также предложил установить правило, при котором аборт в зарегистрированном браке должен совершаться с согласия будущего отца. Выступая в Совете Федерации, он пояснил, что женщина может быть в состоянии аффекта и "важно присутствие рядом мужа", который способен остановить решение.

Не запретами, а поддержкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Заявление президента фонда "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной является глубоко неэтичным и демонстрирует опасный отрыв от реальности. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Оно полностью противоречит позиции президента, который неоднократно подчеркивал, что именно государство должно создавать условия и меры поддержки для мотивации семей к рождению детей", – рассказала депутат.

Конституция определяет Россию как социальное государство, и это обязывает власть помогать гражданам, а не обвинять их, добавила Останина.

Каждая женщина, по моему мнению, хочет стать матерью, но ее решение зависит от множества факторов: наличия надежного партнера, социальных гарантий и, что абсолютно естественно, уверенности в том, что у нее и ребенка будет тарелка супа и крыша над головой. Необходимо не "лезть в спальню" к людям с упреками, а задуматься о реальных условиях жизни.
Нина Останина
глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Также, по мнению депутата, вместо запретительных мер, вроде полного запрета абортов, которые "исторически ни к чему хорошему не приводили", нужно создавать позитивные мотиваторы. Это в первую очередь гарантированное социальное жилье для молодых и студенческих семей, а также комплексная и достаточная финансовая поддержка, позволяющая не просто выживать, а достойно воспитывать детей, пояснила парламентарий.

"Авторам подобных заявлений, по моему мнению, следовало бы чаще встречаться с многодетными семьями, чтобы понять их реальные трудности. И, возможно, принести извинения женщинам за неспособность понять природу их выбора и сложностей, с которыми они сталкиваются", – заключила она.

В то же время директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с Москвой 24 заявил, что высказывание является неэтичным и оскорбительным по отношению как к женщинам, так и к мужчинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Оно демонстрирует полное непонимание реалий, в которых находится большинство семей. Особенно циничным это выглядит на фоне того, что сама автор, будучи многодетной матерью и публичной персоной, по всей видимости, имеет существенную материальную поддержку, позволяющую не нести все бремя заботы о детях в одиночку", – рассказал Зубец.

Это принципиально отличает ее ситуацию от положения обычной женщины, которая должна совмещать работу, домашние обязанности и уход за детьми, часто без какой-либо серьезной финансовой подушки.
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Эксперт обратил внимание, что современные стандарты качества жизни резко выросли, а воспитание детей остается одним из самых тяжелых видов труда. По мнению специалиста, единственный реалистичный способ изменить ситуацию – сделать воспитание детей хорошо оплачиваемой работой. Необходимо довести совокупные пособия на семью с несколькими детьми до уровня, который позволит одному из родителей не работать, заключил Зубец.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществоистории

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика