Депутат Останина осудила высказывание о "женской жадности" как причине низкой демографии

Глава фонда "Женщины за жизнь" назвала "женскую жадность" причиной низкой рождаемости в России. Как на это отреагировала общественность, разбиралась Москва 24.

Не "спотыкаться" о проблемы

Президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина на конференции "Назад в будущее" заявила, что главной причиной демографических проблем в России является "женская жадность", а не финансовые трудности или жилищный вопрос.

Она призвала россиянок не "спотыкаться" о материальные проблемы и рожать детей, отметив, что закон о запрете "склонения к аборту" должен быть принят на федеральном уровне.





Наталья Москвитина президент фонда "Женщины за жизнь" Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?

Она подчеркнула, что проблему необходимо решать на законодательном уровне, запретив на всей территории России любое "склонение к аборту", которое она назвала преступлением.

Данное выступление привлекло внимание к материальному положению самой общественницы. Как выяснило издание Daily Storm, по данным предвыборной декларации, на 2021 год Наталья Москвитина владела двумя квартирами в Москве (общей площадью 179 квадратных метров), земельным участком в Подмосковье в 27 соток с домом площадью 392 квадратных метра, автомобилем Land Rover и имела годовой доход более 1,6 млн рублей.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал позицию Москвитиной, заявив, что отказ от детей является "отказом от настоящего комфорта в пользу мнимого", сообщает "Газета.ру".

"Человек без детей несчастен в любом случае, в каком бы он ни был прекрасном материальном состоянии, потому что подлинного счастья у него нет. Он умрет, и если человек выбрал жизнь без детей, то, по большому счету, он идет прямой дорогой к своей смерти. А дети, которые могли бы стать продолжением его жизни, носителем его рода в будущем, к сожалению, их нет", – сказал Милонов.

По его мнению, вопрос рождения детей не материальный, а ценностный.

"Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота", – заключил депутат.

Ранее патриарх Кирилл также предложил установить правило, при котором аборт в зарегистрированном браке должен совершаться с согласия будущего отца. Выступая в Совете Федерации, он пояснил, что женщина может быть в состоянии аффекта и "важно присутствие рядом мужа", который способен остановить решение.

Не запретами, а поддержкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Заявление президента фонда "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной является глубоко неэтичным и демонстрирует опасный отрыв от реальности. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Оно полностью противоречит позиции президента, который неоднократно подчеркивал, что именно государство должно создавать условия и меры поддержки для мотивации семей к рождению детей", – рассказала депутат.

Конституция определяет Россию как социальное государство, и это обязывает власть помогать гражданам, а не обвинять их, добавила Останина.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Каждая женщина, по моему мнению, хочет стать матерью, но ее решение зависит от множества факторов: наличия надежного партнера, социальных гарантий и, что абсолютно естественно, уверенности в том, что у нее и ребенка будет тарелка супа и крыша над головой. Необходимо не "лезть в спальню" к людям с упреками, а задуматься о реальных условиях жизни.

Также, по мнению депутата, вместо запретительных мер, вроде полного запрета абортов, которые "исторически ни к чему хорошему не приводили", нужно создавать позитивные мотиваторы. Это в первую очередь гарантированное социальное жилье для молодых и студенческих семей, а также комплексная и достаточная финансовая поддержка, позволяющая не просто выживать, а достойно воспитывать детей, пояснила парламентарий.

"Авторам подобных заявлений, по моему мнению, следовало бы чаще встречаться с многодетными семьями, чтобы понять их реальные трудности. И, возможно, принести извинения женщинам за неспособность понять природу их выбора и сложностей, с которыми они сталкиваются", – заключила она.

В то же время директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с Москвой 24 заявил, что высказывание является неэтичным и оскорбительным по отношению как к женщинам, так и к мужчинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Оно демонстрирует полное непонимание реалий, в которых находится большинство семей. Особенно циничным это выглядит на фоне того, что сама автор, будучи многодетной матерью и публичной персоной, по всей видимости, имеет существенную материальную поддержку, позволяющую не нести все бремя заботы о детях в одиночку", – рассказал Зубец.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Это принципиально отличает ее ситуацию от положения обычной женщины, которая должна совмещать работу, домашние обязанности и уход за детьми, часто без какой-либо серьезной финансовой подушки.

Эксперт обратил внимание, что современные стандарты качества жизни резко выросли, а воспитание детей остается одним из самых тяжелых видов труда. По мнению специалиста, единственный реалистичный способ изменить ситуацию – сделать воспитание детей хорошо оплачиваемой работой. Необходимо довести совокупные пособия на семью с несколькими детьми до уровня, который позволит одному из родителей не работать, заключил Зубец.