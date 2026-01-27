Депутат Милонов одобрил идею утроить штраф за запрет ребенку общаться с одним из родителей

В России планируют увеличить штрафы для граждан, запрещающих своему ребенку общаться с одним из родителей. О том, возможна ли реализация инициативы, – в материале Москвы 24.

Нужен ли штраф

Штраф за лишение ребенка возможности видеться с одним из родителей увеличится в России практически втрое, сообщили "Ведомости". По данным СМИ, инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной, а изменения уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Нововведения предполагают внесение поправок в статью КоАП (5.35 КоАП РФ), регулирующую ответственность родителей и законных представителей за невыполнение обязательств по обеспечению содержания и воспитания несовершеннолетних. В пояснительной записке к поправкам поясняется, что размер санкций не пересматривался с 2011 года.

Кроме того, повышение штрафов затронет ситуации, когда лица игнорируют судебные решения относительно порядка осуществления родительских прав и проживания ребенка.

Проблема общения детей с родителями после развода поднимается не впервые. Ранее в Госдуму внесли законопроект о формировании системы совместного воспитания детей после развода супругов.

Согласно документу, суд должен отдельно изучить целесообразность введения подобного порядка для каждой конкретной пары, находящейся в процессе расторжения брака. При этом решение о совместном воспитании будет приниматься до того, как суд определит место проживания ребенка. Изменения предлагается внести в статью 24 Семейного кодекса РФ.

Кроме того, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов также предлагал обязать суды устанавливать порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, проживающим отдельно после развода. По его словам, подобная мера необходима, если родители не договорятся самостоятельно и не представят суду соглашение о месте жительства ребенка и порядке общения с ним.

Тревожная ситуация

Увеличить штраф в подобной ситуации – вполне уместная и обоснованная идея. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Когда один из родителей препятствует общению ребенка с другим, возникает очень тревожная ситуация, и зачастую от этого страдают именно отцы, подчеркнул эксперт.



Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Чтобы не происходило подобного произвола, необходимо навести порядок во всей системе.

По мнению Милонова, на сегодняшний день защита прав ребенка и родителей фактически сведена к судебным разбирательствам и работе приставов, а системной поддержки нет.

"Требуется понятный механизм для исправления таких перекосов. Важно определить, кто именно должен решать подобные споры. Родители зачастую не общаются между собой, но ребенок не должен быть заложником их отношений. Нужно понять, какой орган или служба может реально защищать его право на общение с обоими", – пояснил он.

Милонов отметил, что существует и другая проблема: например, когда отец не платит должным образом алименты и мать при этом не хочет, чтобы бывший виделся с ребенком. Но даже в такой парадигме запрещать отцу видеться с ребенком – преступление, подчеркнул парламентарий.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш добавила, что инициатива является гарантией, что решение суда о порядке общения с ребенком будет исполняться.

"Сейчас, если один из родителей запрещает общение, штрафы небольшие – от 2 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение – от 4 до 5 тысяч или административный арест на срок до 5 суток (5.35 КоАП РФ)", – уточнила она.

Она привела пример, когда мать не дает отцу ребенка видеться с ним, ссылаясь на болезнь или другие причины, и такая ситуация может длиться месяцами.

"Подобными действиями женщина нарушает и решение суда, и право ребенка на общение с обоими родителями, и право отца", – подчеркнула специалист, отметив, что в таких ситуациях следует запрашивать подтверждения.



Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Например, при болезни ребенка нужна справка от врача. Если несовершеннолетний занимается спортом и в нужное время был, например, на соревнованиях, важно иметь официальное подтверждение.

Адвокат пояснила, что, когда такие отговорки следуют одна за другой, это считается злоупотреблением.

"Обычно приставы сначала делают предупреждение, а после нескольких нарушений привлекают к ответственности", – поясняет эксперт.

Однако на практике, как рассказывает Ярмуш, действующий штраф не является преградой для некоторых родителей, поэтому предложение увеличить его втрое – крайне уместно, заключила она.