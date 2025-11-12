Инсайдеры раскрыли возможные причины расставания Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Голливудский актер Тимоти Шаламе и бизнес-вуман Кайли Дженнер расстались после двух лет отношений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на инсайдеров. Подробности – в материале Москвы 24.

"В раю есть проблемы"

Фото: legion-media.com/Geisler-Fotopress GmbH

Новость о том, что актер Тимоти Шаламе бросил возлюбленную, предпринимателя и блогера Кайли Дженнер, появилась в Daily Mail 11 ноября. Причиной для таких выводов стала прошедшая с размахом вечеринка в честь юбилея матери Кайли, 70-летней Крис Дженнер. Журналисты отметили, что возлюбленный звезды не появился ни на одном из фото, соответственно, его могло не быть и на самом торжестве. Источник издания поделился, что пара якобы действительно рассталась. Кроме того, инсайдер отметил, что раньше Тимоти и Кайли уже расходились, однако модели удалось убедить возлюбленного возобновить роман.

"Она без ума от него, так что это [воссоединение] вполне может повториться", – отметил источник.

Другой инсайдер подтвердил, что действительно "в раю есть проблемы" и пара могла расстаться из-за плотных рабочих графиков, однако "точка еще не поставлена".

"Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он", – передало издание слова источника.

Масла в огонь подлило недавнее интервью звезды "Дюны". В разговоре с Vogue звезда Голливуда впервые высказался об отношениях с моделью. Правда, многие поклонники и СМИ посчитали его слова двусмысленными и уже тогда заподозрили, что между возлюбленными не все гладко.





Тимоти Шаламе актер Я не боюсь говорить об этом [отношениях с Дженнер]. Мне просто нечего сказать.

При этом еще в марте этого года СМИ писали, что актер заказал у французского дизайнера помолвочное кольцо для возлюбленной. Стоимость ювелирного изделия со 150 бриллиантами оценивалась в 300 тысяч долларов (более 24 миллионов рублей по нынешнему курсу).

"Он готов к помолвке и представляет себе долгое, счастливое будущее с Кайли", – передавал тогда инсайдер издания The Sun.

А летом пара вновь спровоцировала слухи о расставании. Подписчики знаменитостей забили тревогу: возлюбленные больше месяца не появлялись вместе ни в соцсетях, ни на снимках папарацци. Однако в августе пару заметили на свидании в Будапеште.

"Интеллектуально несовместимы"

Фото: legion-media.com/A.M.P.A.S./Picture Lux

Роман Тимоти и Кайли начался в 2023 году. Их отношения быстро стали достоянием общественности, однако ни один из партнеров никогда публично не комментировал личную жизнь. К слову, их первый совместный выход на красную дорожку состоялся лишь в мае этого года на 70-й церемонии вручения премии David di Donatello в Риме, где Шаламе получил награду за достижения в кинематографе.

При этом общественность неоднозначно восприняла роман звезды Голливуда с наследницей клана Кардашьян-Дженнер. По мнению некоторых пользователей Сети, пара не подходит друг другу даже внешне. Якобы 29-летний Шаламе выглядит моложе 28-летней подруги с роскошными формами. Такое мнение породило множество мемов и сравнений в Сети: актера называли "младшим братом" модели, а модель – "молодой матерью с сыном-подростком"; пользователи писали, что Тимоти выглядит, как "студент физмата", а Кайли – "как успешная бизнес-леди"; Шаламе даже называли "аксессуаром" Дженнер.

Однако фанатов голливудской звезды больше смущала так называемая "интеллектуальная несовместимость" пары. По мнению скептиков, у Шаламе был образ "интеллектуала", а Дженнер выглядит как девушка, которую "беспокоит лишь ее внешний вид".

Кроме того, по мнению поклонников актера, его стиль изменился в худшую сторону во время отношений с сестрой Ким Кардашьян. На смену элегантной классике пришли небрежные мешковатые наряды, странные аксессуары и сомнительные усики. Фанаты Шаламе решили, что он потерял статус секс-символа из-за возлюбленной, ведь якобы "все, к чему прикасается семейство Кардашьян-Дженнер", сразу же становится дешевым и вульгарным.

Поклонники звезды "Дюны" также выражали опасения в Сети, что из-за отношений с наследницей скандального клана его перестали воспринимать всерьез в киноиндустрии и он может не рассчитывать на интересные роли. Многие также были уверены, что Тимоти обязан недавней чередой профессиональных неудач именно возлюбленной и ее скандальной репутации. Он не получил заветный "Оскар", да и в целом за работу в картине "Боб Дилан: Никому не известный", которую благосклонно приняли критики, Шаламе получил лишь премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).

Некоторые пользователи Сети выдвигали версию, что роман является пиар-стратегией, которая, правда, принесла актеру очень сомнительные дивиденды.