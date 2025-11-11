Daily Mail: актер Тимоти Шаламе расстался с моделью Кайли Дженнер

Фото: Legion-Media.com/Gennaro Leonardi

Актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер расстались. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

По данным инсайдеров, инициатором разрыва стал артист. При этом ранее пара уже расставалась, однако Дженнер сумела убедить актера возобновить отношения. Один из собеседников издания считает, что такой сценарий может повториться.

Другой источник добавил, что одной из причин разлада стал напряженный график актера.

"Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он", – сказал инсайдер.

Как ранее рассказал сам Шаламе, роман с Дженнер начался в 2023 году. Причина, по которой он молчал об этом 2 года, заключается в том, что ему "просто нечего сказать". Ни один из партнеров не давал публичных комментариев по этой теме.

В марте СМИ писали, что актер выбрал помолвочное кольцо за 300 тысяч долларов для Дженнер. Он остановился на варианте с 150 бриллиантами.